Захар Щегленко покинул пост министра ЖКХ Крыма

Захар Щегленко покинул должность министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма, указ об освобождении Щегленко от должности опубликован на официальном портале правительства Крыма.

Указ о принятии отставки Захара Щегленко и освобождении его от государственной должности был подписан главой республики Сергеем Аксеновым 20 апреля. Глава Крыма заявил в своем официальном аккаунте в социальных сетях, что Щегленко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Согласно официальному документу, Захар Щегленко отправлен в отставку с поста министра ЖКХ Крыма с 24 апреля 2026 года. Он находился на должности с 23 сентября 2024 года. В период с июля 2022 года по май 2023 года Захар Щегленко являлся первым заместителем главы администрации Ленинского района Республики Крым, а с июня 2023 года работал на должности главы администрации указанного района.

София Моисеенко