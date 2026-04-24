Бизнесмен Денис Избрехт приобрел у Росимущества 100% акций «Южгазэнерджи»

Предприниматель Денис Избрехт стал единственным участником и победителем повторных торгов, объявленных Росимуществом, по продаже 100% долей компании «Южгазэнерджи». Лот был продан по сниженной цене за 1,98 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, это была третья попытка ведомства реализовать данный актив. Первые два аукциона на аналогичных условиях назначались в октябре 2025 года и в марте 2026 года, но их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Рыночная стоимость «Южгазэнерджи» оценивалась в 3,94 млрд руб. Уставный капитал организации составляет 513 млн руб., а численность сотрудников — 192 человека.

В 2024 году Кошехабльский районный суд Адыгеи постановил взыскать в доход государства 100% долей «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг». Таким образом суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и связанным с ним лицам. Иск касался запрета деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины, а также обращения принадлежащего им имущества в доход государства.

Суд обратил в федеральную собственность 100% долей в уставных капиталах «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд руб. С 18 октября 2024 года «Кейтеринг-Юг» перешла под управление «Южгазэнерджи».

«Южгазэнерджи» владеет лицензией на разведку и добычу углеводородного сырья на Кошехабльском газоконденсатном месторождении в Адыгее. Компания является единственным крупным газодобывающим предприятием и основным поставщиком газа в регионе, объемы поставок полностью покрывают потребности республики.

По итогам 2025 года «Южгазэнерджи» получила чистую прибыль по РСБУ в размере 381,6 млн руб., что на 13,8% меньше, чем годом ранее. Выручка при этом выросла на 2,3%, достигнув 1,49 млрд руб.

Алина Зорина