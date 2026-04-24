На Кубани могут продлить налоговые льготы для туристических инвестпроектов до 2030 года

Власти Краснодарского края прорабатывают вопрос продления налоговой льготы для инвесторов в туристическую отрасль до 2030 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Сейчас преференция уже предоставлена ряду инвесторов по 12 проектам. Объекты расположены в Новороссийске, Геленджике, Сочи, Анапе, Усть-Лабинском и Темрюкском районах. В их числе — гостиницы «Абрау-Лайт» 4*, «Легенда» 4*, «Фиолето 2» 4*, «Фюнф» 5*, «Фиолето 3», гостиничный комплекс «Веселовка Экспириенс» 4*, санаторно-курортные комплексы «Город Мира» 5*, «Санаторный комплекс категории 5 звезд», а также проекты по развитию санаториев «Кристалл» 4* и «Волна» 4*, гостиница «Приморская».

Механизм налогового стимулирования предусмотрен законом Краснодарского края «О налоге на имущество организаций». Он распространяется на инвестпроекты с объемом капитальных вложений свыше 500 млн руб, реализуемые на основании соглашений с краевыми властями и предусматривающие строительство гостиниц категории не ниже 3 звезд, либо санаторно-курортных объектов с лицензией на медицинскую деятельность.

Льгота действует до 10 налоговых периодов и применяется к имуществу, созданному или приобретенному в рамках инвестиционного проекта. В первые пять лет налог снижается на 99%, в последующие периоды — на 75% и 50%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2026 году направят 472 млн руб. на поддержку предприятий туристической отрасли в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». За последние пять лет при поддержке федерального и краевого бюджетов было профинансировано свыше 130 инициатив, включая развитие пляжной инфраструктуры, создание туристических маршрутов, строительство круглогодичных бассейнов, модульных гостиниц и кемпингов.

Анна Гречко