Главные новости недели 20–26 апреля
Выбор «Ъ-Черноземье»
- Глава Воронежской области Александр Гусев на этой неделе впервые в своей управленческой карьере выступил с программной политической статьей
- Право на КРТ на Никитинской в историческом центре Воронежа выиграла группа инвесторов с участием Владимира Бубнова, Ильи Анохина и Антона Евсеева
- Бизнес пожаловался воронежским чиновникам на отсутствие поддержки в автоматизации
- Белгородская «Эфко» в 2025-м впервые получила убыток на фоне роста выручки
- За три года Белгородскую и Курскую области могли покинуть около 60 тыс. жителей
- Динамика торговли и рынка платных услуг замедлилась в Черноземье в 2025 году
- К 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС в Нововоронеже, городе-спутнике атомной станции, открыли памятник героям-пожарным
- Космонавт Александр Горбунов выдвинулся на праймериз ЕР от Курской области
- Воронежский «БИК» построит 32-этажный ЖК на Кольцовской за 1,47 млрд рублей
- «Русагро» закрыло три свинокомплекса в Белгородской области
- Экс-начальник ГУ МВД по Воронежской области Михаил Бородин назначен представителем губернатора в облдуме
- Этап благоустройства набережной Северского Донца и Центрального пляжа в Белгороде выполнит местный подрядчик ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян за 798,4 млн рублей
- В Орловской области до конца года планируют выпустить около 10 тыс. мотоциклов «Орел», а в перспективе — до 30 тыс. штук в год
- Тамбов и Липецк вошли в число 16 городов, подавших заявки на участие в конкурсе «Культурная столица 2028 года».
- Адвокат бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подала апелляционные жалобы на его приговор за взятки
- «Инвестиционная жилищная компания» планирует расширять жилой комплекс «Тринити» за 865 млн руб. в Орле
- Стало известно, что в громком уголовном деле о похищении людей в городе Россошь Воронежской области фигурируют участники СВО
- Мэрия Липецка не согласовала местным коммунистам первомайскую акцию в центре, порекомендовав устроить ее на окраине