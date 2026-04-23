Бывший главный воронежский полицейский будет представлять губернатора в облдуме

Экс-начальник ГУ МВД по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин назначен новым представителем главы региона в областной думе. Губернатор Александр Гусев озвучил это решение перед началом заседания облправительства 22 апреля. Господин Гусев отметил, что его новый представитель «хорошо известен профессиональному сообществу и обладает высоким авторитетом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Михаил Бородин родился 5 марта 1959 года в Курской области. В 1983–1995 годах служил в органах внутренних дел в Дмитриевском районе региона, позже стал замначальника ОВД Курчатовского района — начальником отдела милиции по обслуживанию зоны расположения АЭС. В 1997-м господина Бородина утвердили руководителем ОВД муниципального округа Рязанский в Москве, но почти сразу же он вернулся на родину, где стал замначальника ОВД Курчатовского района — начальником криминальной милиции. В дальнейшем он служил в органах внутренних дел в Москве и Свердловской области. 9 ноября 2011 года Михаилу Бородину было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. В октябре 2018-го он возглавил ГУ МВД России по Воронежской области.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», последним днем работы Михаила Бородина на посту начальника регионального ГУ МВД стало 2 марта 2026 года. Врио начальника ведомства назначен генерал-майор юстиции Антон Решетов, который занимает пост замруководителя — начальника главного следственного управления.

Полномочным представителем губернатора в Воронежской областной думе ранее был экс-глава регионального следственного управления СКР Кирилл Левит. Он избрался в облдуму по партийному списку «Единой России», по собственному желанию ушел в отставку с должности представителя главы региона и занял кресло вице-спикера регионального парламента.

Денис Данилов