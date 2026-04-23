До 10 тысяч мотоциклов «Орел» хотят выпустить в регионе в 2026 году

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Мценский район посетил предприятие, где начали выпускать мотоциклы «Орел». Небольшая партия уже готова, до конца года в регионе планируют выпустить около 10 тыс. мотоциклов, а в перспективе — выйти на мощность до 30 тыс. штук в год в зависимости от спроса. Об этом глава региона рассказал в ходе прямого эфира в социальных сетях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в марте, производство мотоциклов налажено в частном промышленном технопарке компании «Три точки технологии». По словам господина Клычкова, сейчас речь идет о крупноузловой сборке, но в будущем планируют перейти на мелкоузловую. Проект предусматривает постепенную локализацию производства и использование собственных инженерных решений.

Также губернатор сообщил, что в Сосково стартовали работы по строительству мототрека, где планируют проводить спортивные турниры и тестировать мотоциклы «Орел».

В начале апреля также стало известно, что компания «Три Точки» планирует нарастить объемы выпуска телематического оборудования для автомобильной промышленности. Сообщалось, что резидент особой экономической зоны направит в проект новые инвестиции, что позволит значительно увеличить штат работающих специалистов и объем продукции. Объем вложений при этом не раскрывался.

Денис Данилов