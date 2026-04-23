Братья Дарчинян благоустроят пляж и набережную в Белгороде за 798 млн

Четвертый этап благоустройства набережной Северского Донца и территории Центрального пляжа в Белгороде выполнит местное ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян. Контракт с ним подписало управление капитального строительства городской администрации. Соглашение заключили по начальной цене в размере 798,4 млн руб. Подрядчик был единственным участником конкурса. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, компания должна построить павильоны (включая специализированный для закаливания — «Моржи-берега»), эллинг и гаражи, установить беседки, настилы и смотровые вышки, смонтировать системы орошения, освещения и оповещения, обустроить футбольное поле, входную группу и освещенную автостоянку в районе ТЭЦ, а также озеленить территорию. Финансирование работ предусмотрено из средств областного бюджета.

По данным Rusprofile, ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в мае 2005 года в Белгороде для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 63,25% — Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежат Рубену Дарчиняну. Выручка за 2025 год составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 92 млн руб.

Контракт на третий этап благоустройства пляжа и набережной в июле 2024 года также достался ООО «Белгороддорстрой». По данным портала госзакупок, первоначальная цена соглашения составляла 1,1 млрд руб., впоследствии она была увеличена до 1,2 млрд руб. Завершить работы планировалось до 30 апреля, однако подрядчик выполнил свои обязательства досрочно.

Кабира Гасанова