Воронежский БИК построит 32-этажный ЖК на Кольцовской за 1,47 млрд руб.

ООО СЗ СМУ «БИК» Дмитрия Большакова планирует возвести в центре Воронежа высотный жилой дом «БИК Тауэр 2» на улице Кольцовской, 56/2. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,47 млрд руб., следует из опубликованной проектной декларации.

Проект предусматривает строительство монолитного железобетонного дома переменной этажности (от 18 до 32 этажей) со стенами из мелкоштучных каменных материалов. Общая площадь объекта составит 18,3 тыс. кв. м., из них 7,5 тыс. кв. м. — жилая. Здание рассчитано на 122 квартир: 14 однокомнатных, 79 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Также в ЖК разместится 134 нежилых помещения. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2029 года.

Застройка ведется на двух земельных участках общей площадью 5,1 тыс. кв. м, находящихся в аренде. Проектом предусмотрено размещение детской, спортивной и контейнерной площадок. На придомовой территории разместиться парковка на 11 машиномест, также предусмотрен двухэтажный подземный паркинг на 72 места.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик СМУ "БИК"» (ООО СЗ СМУ «БИК») зарегистрировано в Воронеже в 2014 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Дмитрий Большаков, директор — Алексей Новиков. Актуальные финпоказатели не раскрываются.

Вчера стало известно, что проектом комплексного развития территории (КРТ) в исторической части Воронежа на участке, ограниченном улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса займется ООО СЗ «Никитинская».

Ульяна Ларионова