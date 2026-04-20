Большая розница

В 2025 году розничная торговля выросла во всех областях Черноземья в среднем на 2%, следует из данных Росстата. Наиболее заметная динамика в Белгородской области, где рост составил 4,2%, но по объемам лидирует Воронежская область — более 1 трлн руб. и третье место в ЦФО. Рынок платных услуг в макрорегионе тоже увеличился, больше всего также на Белгородчине. В Воронежской области показатель, напротив, снизился на 1,4%. Эксперты, комментируя результаты, отмечают их соответствие федеральному тренду за счет «роста доходов населения», а именно бюджетных выплат. Наибольший рост показателей в Белгородской области они объясняют эффектом низкой базы и региональными выплатами из-за «сложной обстановки».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Основным драйвером позитивной динамики в макрорегионе стал рост доходов населения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Росстата, за 2025 год оборот розничной торговли увеличился во всех регионах Черноземья по сравнению с предыдущим годом в среднем на 2%. Наибольший рост был зафиксирован в Белгородской области — на 4,2% до 573,1 млрд руб. В Липецкой области показатель увеличился на 2,8% — до 457,7 млрд руб. В соседней Воронежской области оборот розничной торговли вырос на 2,7% и превысил 1 трлн руб. По данному показателю регион занял третье место в ЦФО. Одинаковые темпы роста фиксируются в Курской и Орловской областях — на 2,2% до 387,7 млрд и 235,6 млрд руб. соответственно. В Тамбовской области показатель роста практически не изменился за год (+0,4%) — 317,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Рынок платных услуг, согласно статистике Росстата, увеличился в большинстве областей макрорегиона. Больше всего в Белгородской области — на 6,2% (до 145 млрд руб.). На втором месте Липецкая область, где объем платных услуг вырос на 3,7% — до 119,2 млрд руб. Более сдержанная динамика в Тамбовской и Орловской областях, там рост составил 2,4 и 2,1% соответственно (до 80 млрд и 60,6 млрд руб.). В Курской области показатель почти не изменился (+0,2%) — 82,5 млрд руб.

Исключением стала Воронежская область, где рынок платных услуг сократился за год на 1,4% — до 191,9 млрд руб., оставаясь при этом самым крупным в макрорегионе.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков указывает на то, что рост оборота розничной торговли в Черноземье в 2025 году на уровне 2% «соответствует федеральной динамике». «В России в целом рынок также замедлился после восстановительного скачка предыдущего года. Это уже не фаза активного роста, а инерционное движение за счет индексации доходов, бюджетных выплат и частично инфляционного фактора. Потребление при этом смещается в сторону базовых товаров, тогда как спрос на услуги становится более чувствительным к доходам населения»,— объясняет господин Кабаков.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев полагает, что наиболее заметная в макрорегионе динамика в Белгородской области объясняется эффектом низкой базы, поскольку в 2024-м «субъект был в числе аутсайдеров по темпам роста».

«Очевидно, что сейчас ключевым фактором изменения динамики служат выплаты, субсидии и льготы, связанные со все еще достаточно сложной обстановкой в приграничных регионах.

К сожалению, рост рынка платных услуг также объясняется именно близостью к границе и необходимостью устранения последствий атак на населенные пункты»,— считает эксперт.

Господин Тедеев согласен, что основным драйвером положительной динамики в макрорегионе стал «рост доходов населения». «Росстат указывает на рост реальных располагаемых доходов на 3–3,5%. В основном этот рост обеспечивают бюджетники, пенсионеры, госслужащие, сотрудники унитарных организаций, силовых ведомств и в целом все категории граждан, получающие доход за счет средств федерального и регионального бюджета, поскольку их доходы индексируются»,— замечает эксперт.

Основатель коммуникационного агентства «Голдман Эдженси» Денис Голдман считает, что главным сдерживающим фактором, повлиявшим на замедление розничной торговли в Черноземье и стране в целом, стала высокая ключевая ставка ЦБ, из-за которой «покупки жителей стали более взвешенными, а импульсного спроса стало меньше».

Сокращение объема платных услуг в Воронежской области, по мнению эксперта,— результат «структурного, а не кризисного характера»:

«Воронеж — крупнейший рынок Черноземья с высокой долей зрелых сервисных секторов. Два из них — ремонт автомобилей (41,7% в структуре бытовых услуг) и ремонт и строительство жилья (34,3%) — напрямую чувствительны к ставке по кредитам: дорогие деньги заставляют людей откладывать ремонты на потом».

«При этом 1,4% — это падение в реальном выражении на фоне высокой инфляции тарифов. Коммунальные услуги занимают почти 26% структуры, и их удорожание создает иллюзию номинального роста там, где в натуральном выражении потребление сжимается»,— отмечает господин Голдман.

Егор Якимов