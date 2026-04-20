Мэрия Липецка не согласовала местным коммунистам первомайскую акцию в центре

Администрация Липецка не согласовала региональному обкому КПРФ проведение в центре города первомайской демонстрации и митинга, порекомендовав устроить акции на окраине. Об этом сообщили в Telegram-канале липецкого обкома партии, опубликовав фото ответа мэрии за подписью замглавы облцентра Владимира Посульченко. По словам представителей КПРФ, провести акции на 1 мая в центре им не позволили «впервые в современной истории».

Согласно этому документу, коммунисты планировали провести с 10:00 до 10:40 1 мая демонстрацию от Дворца спорта «Звездный» до «Липецкого городища» (улицы Космонавтов, Гагарина, Зегеля и Плеханова), а затем до 12:00 устроить там же митинг. Однако мэрия не согласовала маршрут, сославшись на гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей на указанных улицах.

КПРФ предложили перенести места проведения мероприятий — начать шествие у мемориала Защитникам Отечества по улице Краснозаводской и закончить его у «Городского дворца культуры» (улица Коммунистическая). На площади возле ДК коммунистам рекомендовано провести и митинг.

В липецком обкоме партии отметили, что за последний год ими было подано 55 уведомлений о проведении публичных мероприятий, по 46 из которых акции не были согласованы в заявленных местах. Среди причин отказа назывались дорожные дарботы и наличие ранее поданных уведомлений.

На официальном сайте КПРФ было опубликовано заявление липецких комммунистов, в котором те заявили, что направили претензию мэрии и что рассматривают возможность обжаловать ее решение в суде.

«Предложение администрации об изменении места или времени не может быть произвольным и немотивированным. Оно должно содержать конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможности проведения мероприятия в заявленном месте и в заявленное время. Ничего этого нет. Есть только попытка воспрепятствовать реализации конституционного права»,— заявил секретарь по протестной работе липецкого обкома КПРФ Сергей Гриднев.

Пресс-секретарь мэрии Липецка воздержалась от комментариев «Ъ-Черноземье», поскольку находилась в отпуске.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкие коммунисты попросили губернатора извиниться за обыски в обкоме партии.

Подробнее об оценках депутатами работы облправительства — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов