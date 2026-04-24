Космонавт Александр Горбунов выдвинулся на праймериз ЕР от Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в Государственную думу РФ решил принять участие летчик-космонавт и Герой России Александр Горбунов. Глава региона выразил надежду, что однопартийцы поддержат господина Горбунова.

«Человек, для которого дисциплина, ответственность и служение стране — не слова, а образ жизни. И он решил применить этот опыт в новом для себя качестве. Поддержать продвижение науки, обороны, образования, социальной поддержки — все, что определяет будущее нашей Курской земли и всей России»,— представил участника праймериз господин Хинштейн.

Александр Горбунов родился 24 мая 1990 года в Железногорске. 28 сентября 2024 года стартовал в составе экипажа миссии SpaceX Crew-9 на американском частном многоразовом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. В 2026 году Александр Горбунов получил звание Героя РФ.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне Александр Хинштейн также анонсировал выдвижение в Госдуму от региона главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Василия Пискарева. В нынешнем созыве господин Пискарев представляет Мордовию. Действующие депутаты-одномандатники Екатерина Харченко и Ольга Германова, а также списочник Иван Солодовников пока о своих планах на участие в праймериз не заявляли.

Владимир Зоркий