В Нововоронеже открыли памятник героям-пожарным

К 40-летию чернобыльских событий на базе специальной пожарно-спасательной части № 15 специального отдела №14 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» в г. Нововоронеже состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного подвигу пожарных, прибывших первыми для ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.



На постаменте установлен автомобиль радиационной разведки, созданный на базе военного бронетранспортера БТР-70 РЗ. Именно такая модификация транспортера с повышенной радиационной защитой применялась для перевозки личного состава и рабочих смен к месту проведения работ. Всего в стране было выпущено 26 таких машин. Увековеченный в монументе автомобиль не принимал участия в ликвидации аварии. На вооружение пожарной части №14, осуществляющей пожарную охрану Нововоронежской АЭС, он поступил в 1988 году.

«За всю свою службу по прямому назначению машина не была использована. БТР принимал участие в различных пожарно-технических учениях, в противоаварийных тренировках, выставках техники, но при этом всегда находился в полной боевой готовности вплоть до его списания. Сегодня, находясь на постаменте, автомобиль несет почетную миссию сохранения памяти о героях-пожарных, о событиях 40-летней давности, это напоминание сегодняшним поколениям о том, что безопасность прежде всего»,— отметил начальник специального отдела №14 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС РФ» Андрей Прядкин.

От пожарной части по охране Нововоронежской АЭС в 1987 году для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС была направлена группа из четырех пожарных, в числе которых — полковник внутренней службы в отставке Геннадий Паринов.

«Мне на тот момент было 11 лет, я хорошо помню те события. Отец и его коллеги для меня — пример настоящих профессионалов. Когда встал вопрос о выборе профессии, я не сомневался, и связал свою судьбу также с обеспечением пожарной безопасности АЭС. Для меня и моего отца особенно почетно присутствовать на открытии такого мемориала»,— поделился начальник отдела пожарной безопасности Нововоронежской АЭС Олег Паринов.

Работа по установке памятника началась в январе. При помощи Нововоронежской АЭС, филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» в г. Нововоронеже, представителей Нововоронежской городской общественной организации инвалидов Чернобыля за короткое время было решено множество организационных вопросов — подготовлено место установки монумента, создан эскиз и чертежи. Автором проекта монумента стала ведущий инженер конструкторско-технологического отдела НВ АЭС Татьяна Теплова.