«Русагро» закрыло три свинокомплекса в Белгородской области

В связи с высоким уровнем риска для персонала и производственных процессов на приграничной территории руководство группы «Русагро» приняло решение о закрытии трех свинокомплексов в Белгородской области. Выбыло 6 тыс. т свинины в живом весе на убой. Об этом говорится в презентации операционных результатов предприятия по итогам первого квартала 2026 года.

В квартальной отчетности также указано, что повышение загрузки кластера в Приморье позволило компенсировать выбывшие объемы в Центральном федеральном округе (ЦФО), добавив 7 тыс. т. В целом производство свинины в живом весе осталось практически без изменений относительно аналогичного периода 2025-го и составило 141 тыс. т.

Объем реализации продукции свиноводства «Русагро» увеличился на 2% (+2 тыс. т) до 112 тыс. т.

«Улучшилась структура продаж: доля продукции с высокой добавленной стоимостью выросла с 57% до 65% за счет запуска нового комплекса обвалки в ЦФО»,— говорится в отчете.

Всего же в первом квартале года консолидированная выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций выросла по сравнению с 2025-м на 3% — до 84 млрд руб. (+2 млрд). Выручка мясного бизнеса снизилась на 4% на фоне стабилизации цен на рынке свинины из-за увеличения импорта куриного филе из Китая. В то же время выручка сельскохозяйственного бизнеса выросла в 2,8 раза на фоне расширения продаж зерновых в трейдинговом канале, говорится в отчете.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что чистая прибыль «Русагро» в Белгороде и Тамбове упала более чем на 80%. В частности, ключевая структура холдинга — ООО «Группа компаний "Русагро"», зарегистрированная в Белгороде, — по итогам 2025 года снизила прибыль с 33,2 млрд до 6,41 млрд руб. Головная структура — тамбовское ПАО «Группа "Русагро"» — показала нулевую выручку и себестоимость продаж в отчетности (в 2024 году — 3,96 млрд и 3,89 млрд руб. соответственно). Чистая прибыль сократилась на 81% и составила 460 млн руб. против 2,4 млрд руб. в 2024-м. При этом в феврале агрохолдинг расширил присутствие на Тамбовщине: «Русагро» вошел в уставный капитал ООО «Центральное», владеющего свинокомплексом, комбикормовым заводом и сельхозземлями площадью 5,2 тыс. га.

Денис Данилов