В Орле инвестиции в жилкомплекс на левом берегу Оки дошли до 2,5 млрд

Орловское АО «Специализированный застройщик “Инвестиционная жилищная компания”» планирует расширять жилой комплекс «Тринити» за 865 млн руб. Строить новый дом будут в Орле — на левом берегу реки Оки. Генподрядчиком выступает местное ООО «Белстроймонолит», следует из проектной декларации.

По проекту задуман 19-этажный многоквартирный дом с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. Общая площадь — 10,8 тыс. кв. м. Из них 7,9 тыс. кв. м придется на жилые помещения. Запланирована 101 квартира, из которых одна однокомнатная, 83 двухкомнатные и 17 трехкомнатных. К дому прилагается 35 парковочных мест для автомобилей.

Ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2029 года.

Застройка ведется на земельном участке площадью 16 тыс. кв. м, который находится в аренде до 2028 года. Его собственниками указаны Роман Киселев, Сергей Плаксин, Валерий Зеновин и Олег Волобуев. На территории ЖК построят пять спортивных площадок и две детские игровые зоны, а также велосипедные дорожки.

Как следует из проектной документации, застройщик занимается этой территорией несколько лет. Первый дом ввели в эксплуатацию в 2025 году, уровень распроданности квартир в нем составляет 69%. Второй МКД находится на финальной стадии (50% квартир проданы). Их стоимость — 631 млн и 935 млн руб. соответственно. Вместе с третьим домом совокупные инвестиции составляют порядка 2,5 млрд руб.

По данным Rusprofile, АО «Специализированный застройщик “Инвестиционная жилищная компания”» работает в Орле с 1998 года и специализируется на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Гендиректором является Валентин Невров, который числился ее владельцем до 2021 года. Сейчас сведения о бенефициарах скрыты. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2025 году выручка «Инжилком» составила 361,2 млн руб. (против нулевой в 2024-ом), чистая прибыль также выросла до 91,1 млн руб. против убытка в 791 тыс. руб. годом ранее. АО специализируется на строительстве жилья класса «комфорт». В ее портфеле — пять реализованных объектов общей жилой площадью 60,9 тыс. кв. м, включая жилые комплексы «Левобережный» и «Андриановский».

В январе стало известно, что в Орле местное ООО «Специализированный застройщик "Ударник"» хочерт построить жилой комплекс «Атмосфера» за 880 млн руб.

