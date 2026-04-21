В Удмуртии внешнеторговый оборот вырос на 18,1% за 2025 год

Рост внешнеторгового оборота Удмуртии в 2025 году составил 18,1%. Об этом рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов на сессии Госсовета региона. Несырьевой неэнергетический экспорт субъектов малого и среднего предпринимательства вырос на 21% за указанный период.

Торговыми партнерами Удмуртии в 2025 году стали 90 стран. 55% экспорта пришлось на страны СНГ, 27,1% — Азии, 3,5% — Африки. Республика значительно нарастила вывоз молочной продукции в Китай, машинного оборудования в Белоруссию и стеклянной продукции в Казахстан.