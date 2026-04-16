Главные новости за 16 апреля. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодарском крае зафиксированы последствия массовой атаки беспилотных летательных аппаратов, в том числе в Сочи.
Ночью над Севастополем сбили 19 БПЛА, повреждены два частных дома.
В Республике Крым задержаны двое местных жителей, подозреваемых в подготовке террористического акта по заданию ГУ разведки Министерства обороны Украины.
Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе увеличилось до семи человек. По обновленной информации, среди погибших — 14-летняя девочка, а также взрослая девушка, личность которой устанавливается.
Суд оставил в силе решение о содержании под стражей экс-заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.
В Краснодарском краевом суде состоялось совещание, в рамках которого судейскому корпусу были официально представлены заместители председателя суда, назначенные 9 апреля.
Сергей Петриди назначен начальником Краснодарской таможни.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей в Краснодарском крае в результате атак беспилотников, квалифицировав произошедшее как террористический акт.
Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу по уголовному делу о получении взяток на сумму свыше 10 млн руб.
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева объявлена в международный розыск и находится за пределами России.
В Туапсе продолжается ликвидация пожара на территории морского терминала, где в результате ночной атаки БПЛА загорелось технологическое оборудование.
Жителя Крыма осудили на 14 лет за попытку помочь ВСУ атаковать Кубань беспилотниками.