Главные новости за 16 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае зафиксированы последствия массовой атаки беспилотных летательных аппаратов, в том числе в Сочи.

Ночью над Севастополем сбили 19 БПЛА, повреждены два частных дома.

В Республике Крым задержаны двое местных жителей, подозреваемых в подготовке террористического акта по заданию ГУ разведки Министерства обороны Украины.

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе увеличилось до семи человек. По обновленной информации, среди погибших — 14-летняя девочка, а также взрослая девушка, личность которой устанавливается.

Суд оставил в силе решение о содержании под стражей экс-заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

В Краснодарском краевом суде состоялось совещание, в рамках которого судейскому корпусу были официально представлены заместители председателя суда, назначенные 9 апреля.

Сергей Петриди назначен начальником Краснодарской таможни.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей в Краснодарском крае в результате атак беспилотников, квалифицировав произошедшее как террористический акт.

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу по уголовному делу о получении взяток на сумму свыше 10 млн руб.

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева объявлена в международный розыск и находится за пределами России.

В Туапсе продолжается ликвидация пожара на территории морского терминала, где в результате ночной атаки БПЛА загорелось технологическое оборудование.

Жителя Крыма осудили на 14 лет за попытку помочь ВСУ атаковать Кубань беспилотниками.