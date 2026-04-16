Жителя Крыма осудили на 14 лет за попытку помочь ВСУ атаковать Кубань беспилотниками

Краснодарский краевой суд признал виновным 37-летнего жителя Керчи по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. В доход государства также конфискованы $5 тыс., полученные, как установил суд, за совершение преступления, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Как следует из материалов дела, фигурант, находясь в Киеве, установил контакт с сотрудниками СБУ и получил от них задание, после чего прибыл на территорию Краснодарского края. По версии следствия и суда, в ноябре 2023 года он произвел фотосъемку береговой линии Черного моря в районе поселка Кабардинка Геленджикского округа и передал материалы куратору для организации скрытого прибытия в акваторию безэкипажного катера типа Sea Baby с беспилотными летательными аппаратами.

Далее, как установлено, в феврале 2024 года он разместил в лесистой местности оборудование для швартовки безэкипажного катера и должен был обеспечить условия для дистанционного запуска БПЛА.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным силовых структур, безэкипажный катер, следовавший из района Одессы в сторону Новороссийска и Геленджика, был обнаружен и уничтожен силами Вооруженных сил РФ.

Вячеслав Рыжков