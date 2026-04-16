В Туапсе после атаки БПЛА тушат пожар на морском терминале

В Туапсе продолжается ликвидация пожара на территории морского терминала, где в результате ночной атаки БПЛА загорелось технологическое оборудование, сообщили в оперативном штабе. К тушению привлечены 157 человек и 49 единиц техники, включая силы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. На месте работает штаб пожаротушения, передает оперштаб Кубани.

В результате ночной атаки погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая женщина, личность которой устанавливается. Ранее сообщалось о гибели двух человек.

Медицинская помощь потребовалась одному мужчине, несовершеннолетнему и трем женщинам. Одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести, остальные получили помощь амбулаторно.

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Обломками беспилотников повреждены 31 жилой дом, а также два образовательных учреждения и музыкальная школа. Комиссии по оценке ущерба приступили к работе с утра.

Атака затронула и другие прибрежные территории региона. В Сочи в Лазаревском районе повреждены два частных дома, в Центральном районе — многоквартирный дом, где выбито остекление. В детском саду в Дагомысе зафиксированы повреждения ограждения и оконных блоков, учреждение временно перераспределило воспитанников в другой корпус.

В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, вызвав возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадал один человек, он госпитализирован в городскую больницу.

Вячеслав Рыжков