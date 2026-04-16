В Краснодарском краевом суде представили новых заместителей председателя

В Краснодарском краевом суде состоялось совещание, в рамках которого судейскому корпусу были официально представлены заместители председателя суда, назначенные 9 апреля. В мероприятии приняли участие представители судебной системы региона, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, на должности заместителей председателя Краснодарского краевого суда назначены Иван Бойко, Константин Калашников и Вячеслав Овечкин. Отдельно отмечается, что господин Овечкин ранее проходил службу в органах прокуратуры и впервые назначен на должность судьи. В связи с этим в соответствии с требованиями закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» он был приведен к присяге. Церемония прошла в установленном порядке в присутствии судейского корпуса.

Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов, обращаясь к назначенным заместителям, отметил значимость их назначения для дальнейшей работы судебной системы региона. В своем выступлении он выразил уверенность в том, что профессиональный опыт, уровень подготовки и деловые качества новых заместителей позволят эффективно выполнять задачи, связанные с отправлением правосудия.

Также было подчеркнуто, что деятельность руководящего состава суда направлена на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, а также на поддержание стабильной и эффективной работы судебной системы.

«Ъ-Кубань» писал, что Квалификационная коллегия судей Краснодарского края включила в повестку заседания рассмотрение заявления судьи Октябрьского районного суда Краснодара Александра Зеленского о досрочном прекращении полномочий. Речь идет об отставке по основанию, предусмотренному подп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации».

