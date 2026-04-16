Бывшему вице-мэру Сочи предъявили обвинение по коррупционному делу

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу по уголовному делу о получении взяток на сумму свыше 10 млн руб., сообщили в пресс-службе СКР.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы муниципального образования город-курорт Сочи и экс-директора правового департамента городской администрации фигурантам инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее суд отклонил жалобу Евгений Горобца на арест и оставил его под стражей.

Вячеслав Рыжков