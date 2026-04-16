Число пострадавших после атаки БПЛА в Туапсе выросло до семи

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе увеличилось до семи человек, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось о двух погибших, однако после завершения первичных работ по разбору завалов и проведения экспертных мероприятий уточнены данные о жертвах.

По обновленной информации, среди погибших — 14-летняя девочка, а также взрослая девушка, личность которой устанавливается. Медицинская помощь оказана семи пострадавшим, среди которых один мужчина, один несовершеннолетний и три женщины. Одна из пострадавших госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, остальные получили помощь амбулаторно.

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате падения обломков беспилотников повреждения получили 24 частных дома и 6 многоквартирных жилых зданий, а также два образовательных учреждения и музыкальная школа. В утренние часы на месте продолжают работу комиссии, проводящие оценку причиненного ущерба и обследование территорий.

Отдельно отмечается, что в результате ночной атаки повреждения зафиксированы и в других прибрежных городах региона. В Сочи обломками БПЛА повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном районе, где выбито остекление. В Дагомысе зафиксированы частичные повреждения ограждения и оконных блоков детского сада, территория учреждения была оперативно оцеплена, дети временно размещены в другом корпусе.

В Новороссийске обломки беспилотника попали в гражданское судно, после чего произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.

Мария Удовик