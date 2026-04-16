Бывшая краснодарская судья Хахалева находится в международном розыске

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева объявлена в международный розыск и находится за пределами России, сообщил представитель Генеральной прокуратуры в ходе судебного заседания, где рассматривается вопрос об обращении ее имущества в доход государства.

По словам представителя надзорного ведомства, Елена Хахалева включена в международную розыскную базу и в настоящее время пребывает за рубежом.

