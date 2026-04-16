Суд оставил под стражей экс-замгубернатора Кубани Андрея Коробку

Суд оставил в силе решение о содержании под стражей экс-заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Апелляционная жалоба защиты на постановление Ленинского районного суда Краснодара была рассмотрена судебной коллегией Краснодарского краевого суда и отклонена, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно решению суда апелляционной инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу остается без изменений. Срок содержания под стражей установлен на два месяца — до 6 июня 2026 года. В пресс-службе уточнили, что доводы защиты не нашли подтверждения и оснований для изменения ранее избранной меры пресечения суд не усмотрел.

Андрей Коробка был заключен под стражу 7 апреля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Детали уголовного дела в материалах суда не раскрываются, процессуальные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, 6 апреля Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск об обращении в доход государства имущества, связанного с Андреем Коробкой и рядом аффилированных лиц. Основанием для обращения в суд стали материалы, указывающие на возможные нарушения антикоррупционного законодательства. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело.

7 апреля суд также принял решение об обращении в доход государства имущества бывшего вице-губернатора и связанных с ним лиц, совокупная стоимость которого, по данным материалов дела, превышает 10 млрд руб. В этот же день Андрей Коробка был освобожден от должности заместителя губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия.

Расследование продолжается, процессуальный статус фигуранта не изменяется. Судебные решения по мере пресечения и имущественным вопросам вступили в законную силу в установленном порядке.

Мария Удовик