Двух крымчан обвинили в подготовке теракта по заданию украинской разведки
В Республике Крым задержаны двое местных жителей, подозреваемых в подготовке террористического акта по заданию ГУ разведки Министерства обороны Украины. По данным следственных органов, действия фигурантов были пресечены на стадии подготовки, непосредственного совершения преступления допущено не было.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, один из подозреваемых установил контакт с представителем украинской разведки через интернет. В ходе переписки он заявил о готовности действовать против интересов Российской Федерации. В дальнейшем к противоправной деятельности он привлек второго участника, который разделял позицию против проведения специальной военной операции.
Следствие указывает, что оба фигуранта вошли в состав террористического сообщества, деятельность которого координировалась иностранной разведкой. По полученным инструкциям они получили доступ к тайнику, из которого было извлечено самодельное взрывное устройство, собранное на основе гексогена, а также электродетонатор.
После получения компонентов подозреваемые приступили к подготовительным действиям. В частности, ими проводилось изучение местности и возможных объектов для совершения противоправных действий. По данным следствия, рассматривались несколько потенциальных целей, осуществлялась оценка маршрутов передвижения, мест возможной закладки устройства и путей отхода для сокрытия следов.
Довести подготовку до завершения фигурантам не удалось. Их деятельность была своевременно пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В результате проведенных мероприятий подозреваемые были задержаны. Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд.