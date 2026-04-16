Двух крымчан обвинили в подготовке теракта по заданию украинской разведки

В Республике Крым задержаны двое местных жителей, подозреваемых в подготовке террористического акта по заданию ГУ разведки Министерства обороны Украины. По данным следственных органов, действия фигурантов были пресечены на стадии подготовки, непосредственного совершения преступления допущено не было.

Как следует из материалов дела, один из подозреваемых установил контакт с представителем украинской разведки через интернет. В ходе переписки он заявил о готовности действовать против интересов Российской Федерации. В дальнейшем к противоправной деятельности он привлек второго участника, который разделял позицию против проведения специальной военной операции.

Следствие указывает, что оба фигуранта вошли в состав террористического сообщества, деятельность которого координировалась иностранной разведкой. По полученным инструкциям они получили доступ к тайнику, из которого было извлечено самодельное взрывное устройство, собранное на основе гексогена, а также электродетонатор.

После получения компонентов подозреваемые приступили к подготовительным действиям. В частности, ими проводилось изучение местности и возможных объектов для совершения противоправных действий. По данным следствия, рассматривались несколько потенциальных целей, осуществлялась оценка маршрутов передвижения, мест возможной закладки устройства и путей отхода для сокрытия следов.

Довести подготовку до завершения фигурантам не удалось. Их деятельность была своевременно пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В результате проведенных мероприятий подозреваемые были задержаны. Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд.

Мария Удовик