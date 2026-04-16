Обломки БПЛА повредили жилой дом в поселке Лоо

В Краснодарском крае зафиксированы последствия массовой атаки беспилотных летательных аппаратов, в том числе в Сочи. В поселке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам, повредив жилую застройку, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По имеющейся информации, в одном из случаев обломки беспилотника повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба.

Одновременно с этим в регионе зафиксированы более тяжелые последствия атаки. В Туапсе в результате падения обломков беспилотников повреждены пять частных домов и один многоквартирный жилой дом. Также обломки упали на территории предприятий, расположенных в районе морского порта.

Власти отмечают, что в муниципалитетах организована работа по ликвидации последствий. В Туапсе развертывается пункт временного размещения для жителей, чьи дома пострадали. Проводится обследование зданий и сбор информации о повреждениях.

Сообщается, что в результате атаки в Туапсе погибли двое несовершеннолетних в возрасте 5 и 14 лет. Еще двое взрослых получили травмы, им оказывается медицинская помощь. Семьям погибших будет оказана необходимая поддержка.

На местах продолжают работу экстренные службы, включая пожарные подразделения и спасателей. Специалисты обеспечивают безопасность территорий и проводят мероприятия по устранению последствий.

В Сочи последствия атаки носят локальный характер. При этом зафиксированные повреждения подтверждают факт падения обломков беспилотных летательных аппаратов в жилых районах. Ситуация находится на контроле, данные уточняются.

Мария Удовик