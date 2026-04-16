Ночью над Севастополем сбили 19 БПЛА, повреждены два частных дома

В Севастополе в ночь на отчетный период силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, в общей сложности было сбито 19 БПЛА.

После завершения работы средств ПВО оперативные службы начали обследование территории на предмет возможных последствий падения обломков. По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, зафиксированы повреждения в жилом секторе Балаклавского района.

Сообщается, что в результате инцидента в двух частных жилых домах были выбиты оконные стекла. При этом подчеркивается, что пострадавших среди населения нет.

На местах продолжают работу профильные службы, проводится уточнение последствий и осмотр территорий на предмет наличия фрагментов беспилотных аппаратов.

Отдельно отмечается, что в подобных ситуациях обломки БПЛА могут представлять потенциальную опасность. Жителям рекомендуется не приближаться к подозрительным предметам, не осуществлять самостоятельный осмотр и незамедлительно сообщать о находках в экстренные службы по номеру 112.

Власти региона подчеркивают необходимость ориентироваться исключительно на официальные источники информации и воздерживаться от распространения непроверенных данных.

Ситуация в городе находится под контролем оперативных служб, продолжается мониторинг обстановки и фиксация возможных последствий атаки.

«Ъ-Кубань» писал, что в Туапсе в результате атаки беспилотников погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. Также сообщается о двух пострадавших среди взрослого населения, им оказывают помощь.

Мария Удовик