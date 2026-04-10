Главные новости недели 6—12 апреля

Вице-губернатор Иркутской области, Герой России, ветеран СВО, генерал-майор Александр Шуваев стал основным кандидатом на пост нового главы Белгородской области. На этом посту он может сменить Вячеслава Гладкова, который занимает его с 2021 года.
Вынесены приговоры за получение взяток, в том числе от строителей фортификаций, бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его экс-заместителю Алексею Дедову. Они получили 14 и 17 лет лишения свободы соответственно.
Высшая квалификационная коллегия судей отправила в отставку зампреда Воронежского облсуда Евгения Кучинского, у которого ранее выявили активы, не соответствующие доходам.
В Воронежской области бывшего депутата борисоглебской гордумы Александра Чистопрудова приговорили к условному сроку за сокрытие 12,9 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимки при неуплате 117 млн налогов.
Утверждено взыскание 4 млрд рублей с экс-депутата курской облдумы Максима Васильева по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений.
Начальником управления ФСБ по Орловской области стал полковник Алексей Котенев. Он сменил на этом посту генерал-майора Вячеслава Князькова.
Полковник полиции Роман Горшков назначен на должность руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.
Бывшему спикеру горсовета Липецка Александру Афанасьеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, продлили заключение в СИЗО до начала лета.
И. о. руководителя управления СКР по Тамбовской области назначен Андрей Степанов, с августа возглавлявший ведомство в Карелии в том же статусе.
Мандат депутата Воронежской облдумы передали топ-менеджеру ГК «Эконива» Сергею Сторожеву. Он освободился после того, как единоросс, экс-сотрудник органов госбезопасности СССР и РФ Виктор Буздалин досрочно сложил полномочия.
Глава Орловской области Андрей Клычков первым среди губернаторов Черноземья отказался от постов в Telegram.
Администрация Воронежа решила обсудить с кикшеринговыми компаниями возможность введения возрастного ограничения при аренде электросамокатов.