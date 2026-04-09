Бывшему спикеру горсовета Липецка продлили арест в СИЗО до начала лета

Правобережный райсуд Липецка продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего спикера местного городского совета Александра Афанасьева и экс-военного комиссара города Олега Кузнецова, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, мера пресечения будет действовать до 5 июня. Обвиняемые обжаловали решение суда.

Александр Афанасьев

Фото: lipetsk.er.ru Александр Афанасьев

Александра Афанасьева и бывшего военкома города, а ныне гендиректора ООО «Клевер» Олега Кузнецова задержали в начале октября. Уголовное дело против них было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области. По версии следствия, они обманули основателя производящей детскую одежду группы компаний «НаследникЪ Выжанова» Андрея Выжанова, предложив ему за 20 млн руб. снизить недоимки по налогам, но ничего не сделали.

Фигуранты дела не признают вину. Они неоднократно просили отпустить их из-под стражи, однако суд не смягчал меру пресечения. В ноябре прошлого года член ОНК назвал апокалиптичными условия содержания в СИЗО господина Афанасьева. В региональном УФСИН заявили, что условия содержания в изоляторе соответствуют действующему законодательству.

Сергей Толмачев