Андрей Клычков первым среди губернаторов Черноземья отказался от постов в Telegram

Губернатор Орловской области с 1 апреля не публикует посты в своем Telegram-канале. Остальные главы регионов Черноземья продолжают использовать свои каналы.

Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Андрей Клычков

В правительстве Орловской области «Ъ» пояснили, что посты в Telegram-канале Андрея Клычкова перестали выходить из-за того, что это «крайне нестабильная платформа, которая фактически не работает, особенно с учетом ограничений мобильного интернета». «Все задачи у Андрея Евгеньевича выполняет канал в мессенджере Мах»,— добавили там.

В Telegram-канале господина Клычкова почти 71 тыс. подписчиков, а в Мах — 35,8 тыс.

В 2018 году, когда Telegram был заблокирован по иску Роскомнадзора, господин Клычков выражал лояльность мессенджеру. Он говорил «Ъ», что «остался» в Telegram «до того времени, пока провайдеры не заблокируют мессенджер». «Самому при наличии решения суда нет никакого смысла»,— объяснял на тот момент врио губернатора.

Владимир Зоркий