Воронежского экс-депутата осудили за сокрытие 13 млн рублей при неуплате налогов

Борисоглебский городской суд Воронежской области вынес приговор в отношении бывшего депутата местной гордумы Александра Чистопрудова. Он признан виновным в сокрытии 12,9 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимки при неуплате 117 млн налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ и ч. 2 ст. 198 УК РФ соответственно). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе суда, Чистопрудову назначено полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Он также обязан возместить бюджету причиненный ущерб в течение десяти месяцев.

После выхода из состава членов гордумы Александр Чистопрудов переключился на предпринимательскую деятельность, которая впоследствии и стала предметом налоговых претензий. В основу уголовного дела легли события после его выхода из колонии, в которую экс-парламентарий попал в 2007 году за организацию покушения на тогдашнего мэра Борисоглебска Ивана Данилова.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год фигурант, осуществляя деятельность в сегменте реализации моторного топлива, уклонился от уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения, НДС, а также НДФЛ на общую сумму около 117 млн руб. Помимо этого Чистопрудов скрыл от взыскания уполномоченными органами 13 млн руб. Часть причиненного ущерба он погасил на стадии предварительного следствия. На имущество экс-парламентария был наложен арест, он продолжает действовать.

В ноябре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Борисоглебский городской суд прекратил уголовное преследование Чистопрудова по основному эпизоду о неуплате налогов на 117 млн руб. ввиду истечения сроков давности. Однако уже в январе Воронежский областной суд отменил это постановление. Фигурант оспорил возобновление преследования в кассационном порядке, но его жалобу вернули как несоответствующую требованиям УПК РФ. Параллельно было приостановлено и рассмотрение второго эпизода — о сокрытии 13 млн руб. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе Борисоглебского горсуда, в итоге дело было направлено на новое рассмотрение. К моменту слушаний срок давности по налоговому эпизоду на 117 млн руб. истек (это произошло в июле 2025 года), в связи с чем уголовное преследование в этой части было окончательно прекращено. Срок давности по эпизоду о сокрытии 12,9 млн руб. должен был истечь 15 апреля 2026 года, однако суд успел вынести обвинительный приговор.

В 2007 году Чистопрудов был осужден на 12 лет лишения свободы за организацию покушения на мэра Борисоглебска Ивана Данилова. Исполнитель преступления Геннадий Рукавцов получил шесть лет колонии строгого режима. Изначально коллегия присяжных при Воронежском областном суде вынесла оправдательный вердикт, однако затем Верховный суд РФ отменил это решение, указав на допущенные процессуальные нарушения. При повторном рассмотрении дела оба фигуранта были приговорены к реальным срокам лишения свободы. В мае 2015 года Чистопрудов вышел на свободу условно-досрочно.

Кабира Гасанова