В Воронеже могут ограничить использование электросамокатов несовершеннолетними

Администрация Воронежа обсудит с кикшеринговыми компаниями возможность введения возрастного ограничения при аренде электросамокатов. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин на пресс-подходе во время еженедельной планерки, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Черноземье».

«Мы собираемся в апреле до майских праздников встретиться и обсудить. Думаю, вполне реально это сделать. Авторизацию можно сделать через "Госуслуги", и тогда самокат просто не запустится. Я думаю, это стоит того, количество инцидентов приличное. Когда человек уже повзрослевший, его поступки более взвешенные»,— пояснил господин Петрин. Также на этой встрече планируется обсудить количество самокатов, которые будут сдавать в прокат.

Сегодня стало известно, что Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go» одобрили идею Министерства цифрового развития об обязательной верификации пользователей кикшеринга с помощью «Госуслуг». В Москве обязательная верификация через аккаунт на портале mos.ru действует более года.

В середине марта господин Петрин сообщил, что администрация планирует ввести штрафы для операторов средств индивидуальной мобильности (СИМ) за оставление электросамокатов в неположенных местах и нарушения в запрещенных зонах. В некоторых случаях санкции могут доходить до расторжения контрактов с компаниями.

Ульяна Ларионова