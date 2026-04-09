Мандат депутата Воронежской облдумы передали Сергею Сторожеву

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов 9 апреля передал вакантный мандат депутата регионального заксобрания Сергею Сторожеву (ЕР). Произошло это перед выступлением губернатора Александра Гусева с ежегодным отчетом. Господин Матузов подчеркнул, что Сергей Сторожев «достойно прошел избирательную кампанию и по праву становится депутатом».

Мандат освободился после того, как единоросс, экс-сотрудник органов госбезопасности СССР и РФ Виктор Буздалин по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата и покинул пост главы комитета по госполитике, законодательству и регламенту. Парламентарий избирался в облдуму по партсписку ЕР.

Как сообщал«Ъ-Черноземье», в мае 2025 года господин Буздалин проиграл праймериз ЕР исполнительному директору ООО «Экотехника холдинг» (структура холдинга «Эконива») Сергею Сторожеву. Управленец шел первым в тергруппе партии, но отказался от мандата и уступил его господину Буздалину. Теперь у «Эконивы» три представителя в облдуме: в ней заседают первый заместитель регионального директора холдинга Роман Володин (возглавляет аграрный комитет) и гендиректор ООО «Эконива — продукты питания» Иван Воробьев (руководит комитетом по бюджетной политике, налогам и финансам).

