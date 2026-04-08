Тамбовский СКР возглавил экс-глава карельского ведомства

Исполняющим обязанности руководителя управления СКР по Тамбовской области назначен Андрей Степанов, с августа возглавлявший ведомство в Карелии в том же статусе. Информация об этом появилась на сайте тамбовского управления. Официально о кадровых изменениях не сообщалось.

Фото: управление СКР по Карелии Андрей Степанов возглавил тамбовское ведомство, сменив в роли и. о. руководителя Андрея Чапанова

Андрей Степанов с 2003 года работал в органах прокуратуры. С 2007-го перешел в Следственный комитет. В разные годы занимал должности руководителя межрайонного следственного отдела, отдела криминалистики следственного управления СКР по Новгородской области, главы первого отдела по расследованию особо важных дел в курском ведомстве. С ноября 2022 года был замруководителя нижегородского управления.

По данным Rusprofile, и. о. руководителя управления СКР по Карелии господин Степанов был с августа по ноябрь 2025 года. На этом посту его сменил Максим Козлов.

С 2017 года тамбовское управление СКР возглавлял Александр Полшаков, который в октябре 2025-го стал руководителем орловского ведомства. С того момента и. о. главы ведомства был заместитель Андрей Чапанов, который с декабря 2024 года по июль 2025-го занимал аналогичный пост в Орловской области.

