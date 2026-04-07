Орловское управление ФСБ возглавил полковник Алексей Котенев

Начальником управления ФСБ по Орловской области назначен полковник Алексей Котенев. Его представили личному составу 7 апреля. Ранее господин Котенев занимал должность заместителя начальника УФСБ России по Свердловской области. Об этом сообщают «Орловские новости».

По данным Rusprofile, с 14 апреля 2021 года орловское управление возглавлял генерал-майор Вячеслав Князьков. Информация о кадровых изменениях в ведомстве пока публично не озвучивалась.

Как сообщает издание «Орелtimes», Вячеслав Князьков до назначения в регион работал в должности заместителя начальника УФСБ России по Чувашской Республике, а также в центральном аппарате.

