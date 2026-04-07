Роман Горшков возглавил антикоррупционное управление воронежского главка МВД

Полковник полиции Роман Горшков назначен на должность руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Роман Горшков

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области Роман Горшков

Ранее господин Горшков являлся заместителем начальника УЭБиПК Руслана Володина. Он возглавил управление в ноябре 2018 года. В марте 2026 года господин Володин был назначен заместителем начальника ГУ МВД по Волгоградской области, курирующим вопросы гражданства и регистрации иностранных граждан.

Роман Горшков начал службу в органах внутренних дел в 2001 году с должности оперуполномоченного управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Воронежской области. В 2019 году назначен на должность заместителя начальника УЭБиПК. За время службы господин Горшков получил медали «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II и III степени, а также нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД».

В начале марта врио начальника ГУ МВД по Воронежской области стал генерал-майор юстиции Антон Решетов. На этом посту он сменил Михаила Бородина, занимавшего должность с октября 2018-го.

Кабира Гасанова