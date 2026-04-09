Обвиняемого во взятке врио главы Нововоронежа заключили под стражу

Ленинский райсуд Воронежа заключил до 6 июня в СИЗО временно исполняющего обязанности главы Нововоронежа Юрия Черенкова, обвиняемого в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в суде.

Уголовное дело в отношении чиновника, назначенного на пост 1 апреля, возбуждено региональным управлением Следственного комитета России. По версии следствия, в 2024 году господин Черенков, занимая должность первого заместителя главы администрации Павловского района, получил 160 тыс. руб. за покровительство ООО «Единая служба "СК и ТЗ"» при заключении 15 муниципальных контрактов стоимостью 2 млн руб. на оказание услуг по строительному контролю и выполнению услуг технического заказчика.

При избрании меры пресечения господин Черенков просил отправить его под домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд поддержал позицию стороны обвинения, настаивавшую на аресте в СИЗО.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье» накануне, в связи с обвинениями в коррупции Юрий Черенков будет уволен с поста главы Нововоронежа.

ООО «Единая служба "СК и ТЗ"» зарегистрировано в Воронеже в 2022 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Владелец и руководитель компании — Алена Денисова. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2025 году составила 15,18 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб.

