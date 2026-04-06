Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет

Ленинский райсуд Курска приговорил бывшего губернатора региона Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима за взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено 400 млн руб. штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов во время вынесения приговора

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Алексей Смирнов во время вынесения приговора

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Также по приговору суда Смирнову запрещено на 10 лет занимать должности в органах власти. Он лишен звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ, и у него конфисковано почти 21 млн руб., полученных им в результате преступления.

Алексея Смирнова осудили за получение взяток вместе с бывшим замгубернатора Алексеем Дедовым. По версии МВД, оба экс-чиновника в 2022 году получили более 20 млн руб. от предпринимателей, занимающихся строительством фортификационных сооружений и ремонтом школ. Вместе с ними по делу проходит Дмитрий Шубин, которому вменяют посредничество (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет колонии). Для господина Дедова ранее прокуратура запросила 19 лет колонии.

Алексей Смирнов с 2018 по 2024 год был заместителем губернатора Романа Старовойта. После перехода последнего в Минтранс господин Смирнов ненадолго стал главой региона: с середины мая по середину сентября — в статусе врио, с середины сентября до начала декабря — без приставки. Господин Старовойт прошлым летом покинул пост и совершил самоубийство. Согласно показаниям бывших подчиненных, он получил порядка 100 млн руб. откатов с госконтрактов.

Владимир Зоркий