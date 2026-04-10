ВККС отправила в отставку зампреда Воронежского облсуда Кучинского

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России в рамках четвертого в этом году заседания прекратила полномочия 38 судей и руководителей судов в связи с письменными заявлениями об отставке. В их числе — заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский, у которого ранее выявили активы, не соответствующие доходам. О вынесении решения сообщается на сайте ВККС.

В конце марта стало известно, что суд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ арестовал недвижимость господина Кучинского и запретил ему покидать страну. Поводом стала судейская проверка, инициированная председателем Верховного суда Игорем Красновым.

Евгений Кучинский являлся заместителем председателя Воронежского облсуда с 2022 года. В 1996–2002 годах он был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года отработал адвокатом, а потом девять лет — судьей Химкинского горсуда. Господин Кучинский также семь лет служил в Московском областном суде, а три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции. По данным Генпрокуратуры, имея не предусмотренные законом доходы, Евгений Кучинский якобы использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве и области, которые скрывал, оформляя на родственников.

Денис Данилов