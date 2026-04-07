Бывший замгубернатора Курской области получил 17 лет колонии

Ленинский райсуд Курска признал бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что ему назначено 17 лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дедов

Алексей Дедов

Также Дедов оштрафован на 450 млн руб. Ему на 12 лет запрещено занимать должности в органах власти. Второму подсудимому Дмитрию Шубину назначено 8 лет колонии строгого режима и штраф в 388,5 млн руб. за передачу взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Накануне суд признал экс-губернатора Алексея Смирнова виновным в получении взяток по этому же делу. Ему было назначено 14 лет колонии строгого режима. Более мягкое наказание он получил из-за сделки со следствием.

В суде установлено, что в 2022 году Смирнов и Дедов, занимавшие посты заместителей губернатора, получили порядка 21 млн руб. от коммерсантов, занимавшихся ремонтом социальных объектов и строительством фортификационных сооружений. Оба чиновника признали вину. Смирнов в рамках сделки со следствием рассказал, что коррупционная схема была предложена Романом Старовойтом, который в 2024 году покинул пост губернатора Курской области и стал министром транспорта РФ. Летом прошлого года он покончил с собой.

Алексею Дедову 48 лет. Он родился и вырос в Курске. В 2007–2009 годах Дедов возглавлял комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска, а в 2018–2021-м руководил областным комитетом ЖКХ и ТЭК. В 2021 году стал вице-губернатором, курирующим вопросы ЖКХ и ТЭК, тарифов и цен, а через три года стал первым заместителем руководителя региона. В январе прошлого года Дедов ушел в отставку, а в апреле был задержан и заключен под стражу.

Сергей Толмачев