Утверждено взыскание 4 млрд с курского экс-депутата по делу о фортификациях

Курский облсуд отклонил жалобу экс-депутата местной облдумы Максима Васильева на решение Ленинского райсуда Курска о взыскании с него 4,1 млрд руб. в солидарном порядке. Решение первой инстанции вступило в силу. С Васильева также взыскана госпошлина в размере 900 тыс. руб. в доход бюджета Курска. Об этом 8 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в январе Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ. В конце прошлого года Васильев был осужден за хищение 152,8 млн руб. в составе группы лиц при строительстве курской линии обороны. В начале апреля апелляция отказалась смягчить приговор.

В суде пояснили, что решение в отношении Максима Васильева подлежит исполнению солидарно с Владимиром Лукиным, Игорем Грабиным, Снежаной Мартьяновой, Владиславом Мартьяновым, Денисом Федоровым, Юрием Бессоновым, Максимом Ворониным, Владимиром Коноплевым, Иваном Уткиным, ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый дом Курск», ООО «Энерго Рессурс», ООО «СИЭМИ», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг» и ООО «Энергосистема». Оно может быть обжаловано ответчиком в установленном законом порядке.

«Сам Васильев не заявил ходатайств об участии в судебном заседании в Курском областном суде, в том числе — посредством ВКС, его интересы представлял адвокат, который просил решение в отношении своего доверителя отменить. Супруга Максима Сергеевича прибыла в судебное заседание, однако в качестве его представителя по доверенности (как в суде первой инстанции) не была допущена, поскольку не имеет высшего юридического образования, что является одним из требований законодательства о представительстве в суде апелляционной инстанции»,— добавили в пресс-службе.

Вчера, 7 апреля, «Ъ-Черноземье» сообщил, что Ленинский райсуд Курска признал бывшего замглавы региона Алексея Дедова виновным в получении взяток при строительстве линии обороны (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначили 17 лет колонии строгого режима.

Денис Данилов