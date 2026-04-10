Ветеран СВО Шуваев стал главным кандидатом на пост белгородского губернатора

Иркутский вице-губернатор, Герой России, ветеран СВО генерал-майор Александр Шуваев сейчас является основным кандидатом на пост нового главы Белгородской области. Об этом «Ъ» сообщили источники в администрации президента.

Александр Шуваев родился в Новом Осколе Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 году, в военных операциях в Сирии и на Украине. В 2025 году господин Шуваев прошел кадровую программу «Время героев». Заместителем губернатора Иркутской области назначен в январе 2026-го.

Накануне, 9 апреля, Кремль не стал официально комментировать слухи об отставке нынешнего белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, срок полномочий которого истекает осенью 2026 года. До этого в СМИ появилась информация, что возможный уход главы региона связывают в том числе с его здоровьем. Один из источников «Ведомостей» пояснил, что губернатора могут ротировать из-за ситуации в приграничном регионе.

Источник «Ъ-Черноземье» в правительстве Белгородской области 7 апреля не подтвердил и не опроверг информацию о возможной отставке губернатора. По словам собеседника, «...в этом вопросе все эксклюзивы — только от высшего должностного лица государства».

Денис Данилов