Главные новости за выходные 4–5 апреля

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «адом» уже во вторник, 7 апреля. Иран уведомил МАГАТЭ о гибели сотрудника АЭС «Бушер». Иранское агентство Tasnim утверждает, что Тегеран разрешил проход по Ормузскому проливу судам, которые везут предметы первой необходимости и гуманитарную помощь.

В Дагестане около тысячи частных домов остаются подтопленными. В республике частично было нарушено железнодорожное сообщение. В зонах ЧС в Дагестане началась иммунизация против вирусного гепатита А. В Махачкале в овраг обрушилась секция жилой многоэтажки. В Дербентском районе эвакуируют несколько населенных пунктов из-за разрушения плотины.

Американский спецназ спас второго пилота истребителя F-15, сбитого 3 апреля в Иране, заявил Дональд Трамп. В Тегеране утверждают, что спасательная операция потерпела неудачу, США якобы потеряли два вертолета Black Hawk и самолет С-130.

В Сербии нашли взрывчатку на ведущем в Венгрию газопроводе, сообщил президент Александр Вучич. Правительство Венгрии распорядилось взять под охрану вооруженными силами участок газопровода «Турецкий поток», проходящий через территорию страны.

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман — решили увеличить предел нефтедобычи на 206 тыс. баррелей в сутки с мая.

В Азовском море, вблизи Херсонской области, затонул атакованный ВСУ сухогруз с зерном. Два моряка погибли.

Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала». Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет адаптироваться к российским блокировкам, делая трафик «более сложным для обнаружения».

Решение передать две иконы из Третьяковки в РПЦ принял Владимир Путин, сообщил патриарх Кирилл.