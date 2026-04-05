В Махачкале назвали «бездумную застройку» причиной обрушения многоэтажки

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной обрушения части жилого дома в Махачкале стали нарушения при строительстве. Он поручил выявить ответственных за согласование строительства в пойме реки.

По предварительным данным, обрушение произошло по адресу: улица Перова, дом 6. Здесь из-за размыва фундамента в овраг сползла трехэтажная пристройка к шестиэтажному жилому дому. Согласно фото и видео с места ЧП, конструкция могла быть стихийной, возведенной снаружи фасада как продолжение квартир первых трех этажей. Никто не пострадал, жители нескольких соседних домов по улице Айвазовского эвакуированы. Состояние зданий планируют оценить в понедельник.

«Специалисты подтверждают: проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки! — заявил Сергей Меликов. — Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы».

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов также заявил, что четыре многоквартирных дома по улице Айвазовского «стоят прямо на русле реки».

По словам главы региона Меликова, республиканскому Минстрою поручено провести проверку «вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство».

Господин Меликов добавил, что по всей территории республики оперативные службы работают в усиленном режиме. Наиболее сложная ситуация, помимо Махачкалы, сложилась в Дербенте, в селе Геджух Дербентского района, в районе детского лагеря «Солнечный берег» Карабудахкентского района и в Хасавюртовском районе.