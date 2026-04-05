Telegram начал маркировать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала». Теперь рядом с именем пользователя появляется соответствующее уведомление.

«Это может снизить защищенность переписки с пользователем», — отмечается в уведомлении.

Функция появилась в обновлении от 31 марта, заметила «Фонтанка». Ранее «сообщалось, что одно из таких сторонних приложений может следить за пользователями», указывает РЕН ТВ. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что разработчики Telegram добавили нововведение после появления в Сети расследования о стороннем приложении Telega. Утверждалось, что создатели Telega активировали скрытую функциональность, якобы позволяющую им перехватывать все данные между их приложением и сервером Telegram.

Накануне основатель и владелец Telegram Павел Дуров заявил, что Telegram будет адаптироваться к сложившейся в России ситуации, делая трафик «более сложным для обнаружения и блокировки».