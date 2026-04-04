Иран сообщил МАГАТЭ о гибели сотрудника АЭС «Бушер»

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что сегодня утром снаряд ударил вблизи АЭС «Бушер», и один из сотрудников физической охраны объекта погиб. Об этом агентство сообщило на своей странице в X.

Одно из зданий на территории АЭС было повреждено ударной волной и осколками, сообщили в МАГАТЭ. «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражает глубокую обеспокоенность в связи с данным инцидентом и заявляет, что объекты атомных электростанций или прилегающие к ним районы ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться атакам...»,— указано в публикации. В агентстве добавили, что повышения уровня радиации после удара зафиксировано не было.

Господин Гросси призвал к максимальной военной сдержанности во избежание риска ядерной аварии, а также подчеркнул необходимость соблюдения семи основных принципов обеспечения ядерной безопасности и защищенности в условиях конфликта.

О смерти одного из сотрудников «Бушера» сегодня сообщили в организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Там заявили, что удар по территории вблизи АЭС не нанес ущерба основным частям станции, а процесс ее эксплуатации не был нарушен.

Иран уже в четвертый раз заявил об атаках США и Израиля на «Бушер». В предыдущий раз об ударе по станции республика сообщила 28 марта. Глава «Росатома» Алексей Лихачев утверждал, что этот удар создал угрозу для реактора.

На следующей неделе пройдет последняя волна эвакуации сотрудников «Росатома» с АЭС «Бушер», сообщал Алексей Лихачев. Россия планирует эвакуировать 200 человек.