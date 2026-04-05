IRIB: США потеряли два вертолета Black Hawk в операции по спасению пилота F-15

Иранские власти заявили, что США не удалось спасти второго пилота истребителя F-15, сбитого над Ираном. Согласно заявлению центрального штаба командования «Хатам аль-Анбия», американские войска потеряли три единицы авиатехники.

«Старания врага … по спасению пилота сбитого самолета провалились, — привела слова представителя штаба гостелерадиокомпания Ирана IRIB (перевод "РИА Новости"). — На юге Исфахана были подбиты воздушные объекты врага, включая два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет С-130».

Иран сбил американский F-15 3 апреля, двое членов экипажа катапультировались. Одного летчика нашли и эвакуировали спустя несколько часов, местонахождение второго пилота долгое время оставалось неизвестным. По данным CBS, американская разведка запустила кампанию по дезинформации в Иране, чтобы выиграть время и установить местонахождение пилота. Президент США Дональд Трамп заявил, что летчик в итоге был спасен. По информации The New York Times, спасенный второй пилот был доставлен для лечения в Кувейт.