Восьмерка ОПЕК+ увеличит предел нефтедобычи на 206 тысяч баррелей с мая

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями решили увеличить предел нефтедобычи. Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия с мая повысят лимит на 206 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам господина Новака, мировой рынок нефти несбалансирован, наблюдается дефицит нефтепродуктов.

«Сегодня было принято решение, чтобы увеличить квоты ... странами восьмерки, которые брали на себя добровольные обязательства по сокращению еще в апреле 2023 года», — сказал Александр Новак в интервью ИС «Вести».

Согласно релизу ОПЕК, квота России вырастет на 62 тыс. б/с — до 9,7 млн б/с.

В сентябре 2025 года «восьмерка» ОПЕК+ завершила досрочный выход из действовавших сверх квот добровольных ограничений на 2,2 млн б/с. В октябре был начат отказ от дополнительного сокращения еще на 1,65 млн баррелей. В первом квартале 2026 года ОПЕК+ приостановила выход из ограничений, но возобновила процесс с апреля.