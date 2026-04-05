Атакованный ВСУ сухогруз затонул в Азовском море у берегов Херсонской области

В администрации Херсонской области «Ъ» сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз с пшеницей в Азовском море. По последним данным, два члена экипажа погибли в результате взрыва на борту. Судно затонуло.

Сухогруз «Волго-Балт»

Сухогруз «Волго-Балт»

Фото: Телеграм-канал Владимира Сальдо

Сухогруз «Волго-Балт»

Фото: Телеграм-канал Владимира Сальдо

По информации чиновников, сухогруз был атакован в районе Арабатской стрелки неподалеку от Геническа — примерно в 300 морских милях к северу от Керчи. Спасательную лодку с остальными членами экипажа прибило к берегу у села Счастливцево. Их встретили местные жители и оказали первую помощь до прибытия экстренных служб.

В Южной транспортной прокуратуре инициировали проверку в части исполнения законодательства о безопасности судоходства.

В ночь на 4 апреля в акватории Таганрогского залива Азовского моря беспилотником был поражен сухогруз под иностранным флагом.

Александр Дремлюгин, Симферополь

