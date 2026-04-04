В Дагестане начали иммунизацию против гепатита А из-за наводнений

В зонах ЧС в Дагестане началась иммунизация против вирусного гепатита А. Мера направлена на защиту жителей подтопленных районов, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Приоритетные группы для иммунизации:

сотрудники предприятий общественного питания;

работники пищеблоков дошкольных, социальных, образовательных и медицинских учреждений;

жители в пунктах временного размещения;

работники, обслуживающие канализационные сети;

работники организаций, проводящих санитарную очистку, а также сбор и утилизацию бытовых отходов;

участники мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

«Рекомендовано соблюдать меры личной и общественной гигиены и при необходимости обращаться в медицинские учреждения»,— указано в сообщении Роспотребнадзора в Telegram-канале.

В конце марта на Северном Кавказе, в том числе в Дагестане, начались наводнения из-за сильных дождей. В республике подтопило около 3,5 тыс. жилых домов. Режим ЧС ввели в восьми муниципалитетах Дагестана — пяти городах и трех районах, включая Махачкалу и окрестности. В Каспийске произошло массовое отравление водой.