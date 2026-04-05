В Сербии нашли взрывчатку на ведущем в Венгрию газопроводе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание совета обороны. Поводом стало сообщение президента Сербии Александра Вучича, который рассказал венгерскому премьеру о взрывном устройстве, обнаруженном возле ведущего в Венгрию газопровода.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters

«Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию»,— написал Виктор Орбан в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Чрезвычайное заседание совета обороны пройдет сегодня во второй половине дня, добавил он.

Александр Вучич сегодня заявил, что взрывчатку обнаружили в автономном крае Воеводина на севере Сербии. По его словам, устройство находилось рядом с газопроводом, который доставляет российский газ в Сербию и Венгрию.